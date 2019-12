Videod: "Pööriöine pulmapidu" toob vabaõhumuuseumisse erakordse valgusetenduse

Etendus põhineb rahvajutul "Ants ja Mats", mis räägib truudusest, ajast ja armastusest. Näitlejad esinevad publikule koos müütiliste tegelastega Eesti muistenditest. Vanarahva uskumustest pärit olendid on loodud näitlejate kõrvale tehnoloogia abil.

Lavastus on mõeldud jalutuskäiguna koosnedes kuuest stseenist ehk etenduspunktist. Uudse lahendusena on etendus kuvatud muuseumi talutarede, aida, tuuliku ning muude hoonete seintele ja katustele, moodustades meeleoluka jalutuskäigu talvises vabaõhumuuseumis.

Videoinstallatsiooni on loonud kogenud kujundus- ja videokunstnik Taavi Varm, stsenaariumi kirjutajaks on Andres Noormets ning helikujunduse autor on Ardo Ran Varres.

Peaosades on näitlejad Helgur Rosental, Anneli Rahkema ja Peeter Rästas.

"Pööriöine pulmapidu" esietendub 13. detsembril ning on vaatamiseks kuu aega iga päev kell 16.00 – 20.30.