Taylor Swift avaldas jõulusinglile koduse hõnguga muusikavideo

Nagu ka video, on laul pühendatud Swifti lapsepõlvemälestustele jõuludest. Swift kasvas üles Pennsylvania osariigis kuusepuude farmis, vahendas EW.

Swift on ka varem kasutanud oma muusikavideos koduseid kaadreid. Laul "The Best Day" oli pühendatud lauljatari emale Andreale.

"Christmas Tree Farm" on sissejuhatus Swifti tegusasse aastalõppu. Detsembri keskel tuleb välja film "Cats", kus lauljatar Bombalurinat kehastab. Swift kirjutas filmi jaoks laulu "Beautiful Ghosts" koostöös helilooja Andrew Lloyd Webberiga.

Jaanuaris esilinastub Sundance'i filmifestivalil Swifti dokumentaalfilm "Taylor Swift: Miss Americana".