TV3 programmidirektor Raimo Kummer ütles, et TV3 kevadprogrammi Mihkel Raua saadet "Kolmeraudne" praegu planeeritud ei ole.

Raimo Kummer ütles, et "Kolmeraudset" praegu kevadprogrammi planeeritud ei ole, aga see ei tähenda, et saade ei võiks sinna sellegipoolest sattuda.

Kummeri sõnul on "Kolmeraudsel" põhjust eetris olla valimiste ajal, kui ühiskonnas on rohkem poliitilist debatti.