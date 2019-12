Ott Lepland: isegi kui lähed loomaaeda halva tujuga, on garanteeritud, et naased heaga

Ott Lepland on suur loomaaedade fänn ja on näinud ära ka panda.

"Ta tuli oma puurist välja ja ma panin kähku telefoni tööle. Sellest konkreetsest [Schönbrunni] pandast tegin ma päris mitu videot. Esimene kogemus oli oma silmaga pandat näinud. Ma olen nii mõneski loomaias oma elu jooksul käinud, aga siiski pandakaru pole näinud," rääkis Lepland.

Lepland ütles, et talle on eluaeg loomad meeldinud. "Ikka alati, kui kusagil reisimas olen käinud, siis alati olen katsunud ka selle riigi loomaias ära käia. Igakord pole see õnnestunud, sest kui satud kuhugi suurlinna, siis sageli asuvad need loomaaiad linnast väljas. Nii et iga külastatud riigi loomaaeda ma pole jõudnud, aga siiski päris paljudest olen käinud."

Peale Schönbrunni Austrias, Viinis on ta käinud ka näiteks Keenias safaril. Ta lisas, et üks kihvt kogemus oli tal ka Disneylandis Floridas, kus oli loomapark. "Need emotsioonid, mis sa sealt saad, on ikkagi nii positiivsed. Isegi kui lähed loomaeda, tuju on halb, siis see on garanteeritud, et välja tuled sealt iga kord hea tujuga."