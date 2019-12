Birgit: mulle on iseenesestmõistetav, et jõuluaja juurde kuuluvad kontserdid

Rein Rannap ja Birgit Sarrap ühendavad jõud jõulutuuril "Laul katab maad", kus löövad kaasa ka Ott Lepland ja Silvia Ilves. Birgiti sõnul on see tema jaoks iseenesestmõistetav, et jõuluaja juurde kuuluvad ka kontserdid.

Rannap meenutas "Vikerhommikus", et kontserdikorraldaja Aarne Valmis pöördus ettepanekuga kõigepealt Rein Rannapi poole. "Esimesena mul tuli pähe Ott, eelmisel aastal me tegime plaadi koos ja teeme sealt üht lugu kontsertidel. Pärast seda oleme me hakanud Otiga väga palju koos esinema," ütles Rannap, miks otsustas just Leplandi kampa võtta.

Valmis tahtis kindlasti ka naislauljat punti ja Rannap mõtles Birgit Sarrapile. "Ma olen ligi 20 aastat töötanud Maarja-Liis Ilusaga koos, tema praegusel perioodil ei esinegi ja siis me kutsusimegi Birgiti. Lisaks mul oli idee tšello sinna juurde võtta," ütles Rannap, et tal õnnestus Valmis ära veenda ja nii ühines tuuriga ka Silvia Ilves.

Rannap usub, et tšello annab kontsertidele palju juurde. "Klaver on klõbisev pill suures osas, kuigi kirikukaja annab talle palju juurde, aga tšello tõmbab pikki hingestatud noote," ütles Rannap.

Birgiti sõnul tuleb õige jõulutunne alles siis peale, kui ta on saanud vähemalt ühe korra kirkikus esineda. "Mina kasvasin üles koguduse liikmena, kirikus olid ka minu esimesed kontserdid, 3-4-aastaselt sai juba jõululaulukesi lauldud," ütles Birgit, et on neid samu lapsena laulud jõululaule ka oma hilisematesse kavadesse lisanud.

Oma esimese kirikukontserdi andis Birgit 2007. aastal. Rannap tegi esimese jõulutuuri 1997. aastal. "Minu arvates Rein oligi kõige esimene, kes nii-öelda popima muusikakavaga kirikusse esinema läks ja minu mäletamist mööda olin mina üks neid esimesi poplauljaid, kes kirikusse esinema läks. Ja nüüd siis on järjest neid lauljaid juurde tulnud, kes neid kontserte annavad," selgitas ta.

Kuigi nii Birgit kui ka Rannap on tulihingelised jõulutuuritajad, pole nad veel koos jõulude ajal esinema sattunud.

Kontserttuuri kava koosneb eeskätt traditsioonilistest jõuluviisidest nagu "Püha öö" ja "Oh Sa õnnistav". Samuti on kavas muud, jõulumeeleoluga hästi kokku sobivad teosed nagu Rannapi meloodiad "Eesti muld", "Nii vaikseks kõik on jäänud" ja "Suudlus läbi jäätund klaasi". Lisaks kuuleb ka esinejate varasemaid kõige edukamaid hitte.

"Mulle meeldib nendes kavades töödelda kirikujõululaule. Mitte, et need ainult meil kavas oleks, aga see on üks oluline osa minu jaoks. Koolipoisina mu tee viis alati Jaani kirikust mööda ja kui uks mõnel õhtul lahti oli, ei julgend sinna isegi minna. See oli kuidagi nii keelatud ja teine maailm," ütles Rannap, et piilus aeg-ajalt ukse vahelt sisse ja tundis nagu oleks taevasse vaadanud.

Birgit ja Rein esmaesitlesid Vikerraadios laulu "Lumetants".