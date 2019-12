Muusikaauhinnad 2020 õhtujuht on Trad.Attack!

Esmakordselt Eesti Muusikaauhindade 22 aastase ajaloo jooksul on galal kolm saatejuhti ning varem ei ole olnud ka olukorda, kus ürituse toob publikuni bänd.

"See ettepanek tuli meile positiivse üllatusena ning ega me väga kaua seda otsust vaaginud. Muusikaauhindade õhtu on kõikide nominentide ja üldse muusikainimeste jaoks põnev ning tekitab palju emotsioone. Kuna tuuritamisest

peame hetkel pausi, siis oli see pakkumine just õiges kohas," võttis bändi otsuse kokku JalmarV abarna, kes on ka varasemalt ühel korral Eesti muusikaauhindade galat juhtinud koos Birgit Sarrapiga.

Trummar Tõnu Tubli lubas, et astub muusikaauhindade galal trummide varjust välja. "Kui ma seni olen pidanud trummide tagant oma mõtteid publikule

väljendama, siis nüüd saan ma seda teha ilma ühegi takistuseta ning hoidke alt, kallid külalised, televaatajad ja Reigo Ahven, mul on nii mõndagi teile öelda," naljatas Tubli.

Aastast 2011 on Eesti Muusikaauhindade showd juhtinud muusikud ise. "Ühel hetkel tundsime korraldusmeeskonnaga, et meil on nii palju multitalente muusikute ringis, et miks me peame kutsuma saatejuhtideks kedagi väljaspoolt, kui meil on nö omad inimesed olemas, kes seda tööd orgaaniliselt

ja kirega teha võivad," rääkis saatejuhtide valikust Eesti fonogrammitootjate Ühingu pikaajaline juhatuse liige Aarne Valmis.

Saku Suurhall võõrustab muusikapidu juba kolmandat aastat järjest. "Oleme kahel eelmisel aastal üllatanud televaatajaid ja saalis istuvaid külalisi paljude efektsete tehniliste lahendustega, erandiks ei saa olema ka 2020. aasta show. Kaks aastat on tõestanud, et suurelt mõeldes saab teha suuri asju, mis toovad vaatajatele palju rõõmu ning mis väärtustavad ja hindavad kõrgelt meie kodumaist muusikatoodangut," ütles Saku Suurhalli tegevjuht Tarmo Hõbe.

Eesti Muusikaauhinnad 2020 toimub 24. jaanuaril Saku Suurhallis. Kokku jagatakse auhindu 17 kategoorias ning suurel muusikapeol astub lavale üle 15 artisti, teiste seas ka ansambel Trad.Attack!.