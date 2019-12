Galerii: "Piparkoogimaania" keskendub tänavu mütoloogiale

"Piparkoogimaania" toimub tänavu disaini- ja arhitektuurigaleriis juba 13. korda. Näituse tarbeks on üle saja kunstniku vahetanud oma töötarbed taigna ja küpsetusahju vastu.

"Piparkoogimaania" on kunstinäitus, kus on vaid üks tingimus – kõik peab olema tehtud piparkoogist. Igal aastal osaleb näitusel sadakond professionaalset loovinimest – keraamikud, metallikunstnikud, tekstiilidisainerid, sisearhitektid, graafikud, arhitektid jne.

Näitus on toimunud järjepidevalt alates 2006. aastast. Aastate jooksul on näitusest osa võtnud üle 400 kunstniku. Igal aastal on näitusel erinev teema ning kõlab eesti heliloojate muusika.

Näitus on avatud 5. jaanuarini.