Victor Crone veedab jõulud Eestis: jõuluõhtul lähen ilmselt restorani

Eesti Laul 2019 võitja Victor Crone on terve detsembrikuu Eestis, et Saara Piusi ja Stig Rästaga üle Eesti jõulukontserte anda.

"Ma lähen vist esimest korda elus jõuluõhtul restorani. Meil on tuur siin. Ma veedan terve detsembri Eestis," avaldas Crone Raadio 2 saates "Hommik!".

Jõulukontserdid pole aga ainus põhjus, miks Crone jälle Eestis on. Crone lööb taas kaasa Eesti Laulul ning on üks autoritest Trafficu võistluslaulul "Üks kord veel". "Me kirjutasime selle loo juba paar aastat tagasi. Mina osalesin muusika kirjutamise osas, mitte sõnade. Alguses oli laul inglise keeles," kirjeldas Crone, kes hoiab end Eesti tegemistega ikka kursis.

Crone tunnistas, et kuulab ka siinset muusikat ning viimasel ajal meeldib talle Liis Lemsalu värske singel "Kehakeel".

Tel Avivis toimunud Eurovisioonil Eestit esindanud Crone lisas, et igatseb seda perioodi oma elus. "See oli lahe aeg, veidi hektiline. Mulle meeldiks tagasi minna," tunnistas ta.

Just seetõttu proovib Crone ka sel korral uuesti Eurovisioonile pääseda, seekord Rootsi esindajana. "Ma arvan, et esinemiskogemus on midagi, mida ma tahaksin uuesti teha ja sellepärast ma proovin taas Eurovisioonile pääseda," selgitas Crone, kes osaleb Melodifestivaleni lauluvõistlusel palaga "Troubled Waters". "Pärast Eurovisiooni ütlesin ma endale, et ma ei tee seda nii pea uuesti, sest tol hetkel oli kõike liiga palju. Ma vajasin puhkust ja siis ma sattusin sellest sõltuvusse, nii et ma olen tagasi," põhjendas ta.