Oprah käsitleb uues dokumentaalfilmis ahistamisjuhtumit muusikatööstuses

Filmitegijate ametliku teate järgi keskendub uus dokumentaal endisele muusikatööstuses kõrgel kohal olnud naisele, kes kaalub, kas tulla välja oma looga, kus muusikatööstuses nimekas isik teda seksuaalselt ahistas, vahendas Independent.

Film peaks linastuma järgmisel aastal ja selle režissöörid on Kirby Dick ning Amy Ziering, kes on tuntud filmide "The Invisible War" ja "The Hunting Ground" poolest. Mõlemad filmid käsitlesid ahistamisjuhtumeid sõjaväes ja ülikoolilinnakutes.

Aasta alguses teatas Oprah, et töötab koos prints Harryga dokumentaalsarja kallal, mis keskendub vaimsele tervisele ja mis peaks ilmuma samuti 2020. aastal.

Sussexi hertsog ja hertsoginna kinnitasid Instagrami lehel dokumentaalsarja valmimist. "Dünaamiline mitmeosaline dokumentaalsari keskendub vaimsele tervisele ning inspireerib vaatajaid pidama ausaid vestlusi oma väljakutsete teemal," seisis Instagrami lehel.

Selle aasta alguses tõi Winfrey HBO platvormil välja dokumentaalfilmi "Oprah Winfrey Presents: After Neverland", mis käsitles Michael Jacksonit kui võimalikku lasteahistajat. Filmis intervjueeris Oprah kaht meest, kes süüdistavad kunagist popstaari ahistamises.