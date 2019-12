Kihnu Virve läheb jõulutuurile: ma ei jõua ju muidu sajani

Kihnu Virve koos pereansambliga suundub jõulutuurile. "Ringvaates" selgitas 91-aastane muusik, kuidas on praegu elu Kihnus ning miks ta on otsustanud nii vanas eaes veel tuuri ette võtta.

Kihnu Virve sõnas, et ta peab koos pereansambliga minema jõulutuurile, sest muidu ei jõua ta sajani. "Ma pean ennast taltsutama," ütles ta ja kinnitas, et nii kaua, kui tiivad kannavad, ta ka lendab. "Mul on ka tublid abilised, kes mind toetavad, seega me lendame nii kaua, kui luba on antud."

Tervisega ei ole Virvel samuti probleeme. "Räim ja kartul hoiab hinges," tõdes ta ja rõhutas, et kui ta Pärnu linnas ringi käib, siis ei saa ta üldse rahulikult olla. "Kõik mehed tulevad mind kallistama, nii vanad kui ka noored mehed," ütles muusik ja lisas, et ka naised ja lapsed tahavad kallistusi.

"Mulle ka üks kavaler ikka kirjutab ja helistab, ütleb ikka, et tahab mind," sõnas Kihnu Virve ja nentis, et tema selle peale ikka selle peale küsib, kuidas nad kahekesi peaksid elama hakkama. "Kes meid selle ajakäruga ringi hakkab sõidutama, minul jalad haiged ja sinul jalad haiged, lisaks kust me raha saame."