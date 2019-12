Estonia ooperilauljad ja balletitantsijad käisid lasketiirus

Estonia balletiartist Ketlin Oja tõi välja tuntud ütluse, et kui laval on püss, siis peab sellest ka pauk käima. "Keegi kunagi ei õpeta, kuidas seda pauku teha, seega ma võtan seda kui standardkoolitust teatrimaailma," ütles ta ja mainis, et ta ei suutnud väga laskmisele keskenduda, vaid proovis teha nii, et kõik terveks jääksid.

Estonia ooperisolist Janne Sevtšenko sõnas, et tema tahtis lasketiiru külastusega teha üllatuse oma tütrele, kes lõpetas aasta tagasi Sisekaitseakadeemia. "Kui ma kuulsin, et lasketiirus on üks koht vaba, siis ma kõhelnud hetkekski, sest see tundus väga põnev," rõhutas ta.

Sisekaitseakadeemia justiitskolledži õppejõud Ivo Kitsing nentis, et varem pole nad sellist kiirkoolitust läbi viinud. "Kusjuures mõne koha peal sai mõeldud küll, et võiks mingit värbamistegevust teha, sest need lasud olid väga head."