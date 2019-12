Eestlane Silja Mall elas aasta aega Ghanas: inimesed on seal rõõmsad, mingit stressi ei ole

Eestlanna Silja Mall elas aasta aega Ghanas ja töötas seal vabatahtlikuna. "Ringvaates" rääkis ta lähemalt, milline on sealne igapäevaelu ning miks otsustas ta just Ghanasse minna.

"Mind saatis Mondo, kes tegeleb vabatahtlike saatmisega erinevatesse riikidesse," ütles Silja Mall ja rõhutas, et kuna ta on geograafiaõpetaja, siis teadis ta siiski üht-teist Ghanast. "Kõige lihtsam on öelda, et ta asub Lääne-Aafrikas Guinea lahe kaisus," selgitas ta, lisades, et Ghanas tegi ta väga erinevat õpetamistööd. "Alates lastele geograafia ja bioloogia õpetamisest lõpetades Teeme Ära projektiga, mis sai ka seal värskenduse."

Malli sõnul on Ghana ka küllalt turvaline paik. "Muidugi võõramaalasi võetakse vastu külalislahkelt, kedagi minema ei aeta," mainis ta ja kinnitas, et tänaval hüütakse järgi küll kahvanägu, kuid see on pigem rõõmustusest, et valge inimene kõnnib tänaval. "Me suhtlesime seal nendega inglise keeles ning Ghanas ongi üldse väga palju erinevaid keegi, mistõttu peavadki nad suhtlema inglise keeles."

"Ghana on väga armas demokraatlik riik, eestlased satuvad tänu Mondole sinna üsna tihti," tõdes ta ja kinnitas, et kliima on seal soe ja inimesed on rõõmsad. "Mingit stressi ei ole."