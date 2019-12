Räppar Pluuto vaimsest tervisest: nutitelefonid on teinud noored kurvaks

"Üritan spread'ida awareness'i, et mental health on siiski väga tähtis," viitas Pluuto Raadio 2 saates "Hommik!" sellele, et vaimne tervis on oluline ja noored peaksid seda teadma.

Pluuto usub, et nutitelefonid on teinud noored kurvaks. "Jõhker on koolis ringi käia, kõik magavad ja on depressioonis. Nii palju kui ma teiste pealt näen ja kuulen, siis see ongi raske. Ma arvan, et see on kogu uue generatsiooni sotsiaalmeedia- ja sisumõju, kõige selle mõju," arutles Pluuto.

Pluuto tunnistas, et tegelikult sai kampaaniaidee alguse temast endast. "Sealt see idee tuli ja sealt see kõik algas. Ma nägin enda pealt, kuidas see mõjutab nii jõhkralt emotsioone ja kuulsin teiste vaatepunkte selle kohta. Ma mõtlesingi, et keegi pole seda otseselt välja rääkinud, kõik hoiavad seda enda sees," selgitas Pluuto, miks noortel vaimse tervisega probleeme on.

Kooli kõrvalt tegeleb Pluuto aktiivselt muusika kuulamise ja loomisega. Pluuto viimase aja lemmiklaul on Reketi "Kulutuli". Koos Reketi ja Nubluga ilmus Pluutol endal hiljuti laul "SOS".

"See oli mingi kell pool kolm öösel, üks kutt kirjutas, et kuula mu demosid ja värki. Ma kuulasin, andsin talle tagasisidet, mis meeldib, mis mitte. Ja läksin ise ka närvi, et pole kaua aega mingit laulu teinud, võiks midagi teha nüüd," meenutas Pluuto, et kohe kui loo taust valmis, mõistis ta, et sealt tuleb midagi.

Pluuto sõnul oli suureks plussiks see, et lugu meeldis talle ka järgmisel päeval. "Tavaliselt sa oled nii hetkeseisus ja hype'id selle üle, aga kui sulle järgmine päev ka meeldib see, on millegi heaga tegemist," arutles ta.