Austraalias on avatud maailma ainus koaalahaigla

Austraalia idarannikul Pärnu suuruses linnakeses Port Macquarie's juba 1970. aastates alates tegutsev kliinik on ainus koaaladele keskendunud raviasutus terves maailmas. Kooalapõetaja Gaby Rivetti sõnul sinna enamasti filmima ei lubata, aga "Pealtnägijale" tegid nad erandil.

Kui paljud koaalad, kes läbivad haiglas operatsiooni või vitamiinikuuri, naasevad mõne aja pärast metsa, siis mõnele jätab kokkupõrge autoga või tõsine haigus jälje kogu eluks. Mõne looma jaoks on sinna sattumine nagu lotovõit, sest loodusest ei saaks ta iseseisvalt hakkama.

Nunnude loomade imetlemine pole siiski põhjus, miks "Pealtnägija" koaalahaiglat külastas. Viimased kolm kuud on Austraaliat laastanud lähiajaloo ulatuslikumad maastikupõlengud, milles on hukkunud kuus inimest, hävinud sadade austraallaste kodud ja peaaegu poole Eesti suurune metsamassiiv. Maailma ainsast koaalahaiglast on saanud lahinguhospital, kus käib praktiliselt ööpäevaringselt elude päästmine. Haigla intensiivravi-osakonda jõuab viimasel ajal 80-90 raskes seisus koaalat kuus.

Tulekahjupiirkonnad kattuvad sisuliselt üks-ühele koaala koduks olevate eukalüptimetsadega. Kui kängurud ja linnud jõuavad enamasti tule eest põgeneda, siis aeglase loomuga koaala jääb puu otsa lõksu. Gaby sõnul sisaldab eukalüpt palju õli, mistõttu see põleb nagu säraküünal. "Kui põleng on väga intensiivne, nagu viimasel ajal on juhtunud, siis pole neil mingit võimalust," sõnas koaalapõetaja ja selgitas, et kui koaalad otsustavad lõpuks puu otsast alla tulla, siis maapind juba põleb. "Neil pole lootust ning nad surevad, kui puu on süttinud, laibad on latvades näha."

Selleks, et haigeid ja vigaseid koaalasid metsast välja tuua, tegutseb haigla juures vabatahtlikest moodustatud koaalapäästeüksus. Päästjate sõnul on töö füüsiliselt nõudlik, aga see pole võrreldavki emotsionaalse pingega, mis tööga kaasneb. Koaalapäästeüksuse liige Deborah Gray sõnul teeb väga haiget, kui näed oma silmaga koaalasid suremas. "See on väga kurb ja emotsionaalne, me soeme nad kinni ja nad näevad nii kurvad välja."

Austraalias elab erinevatel hinnangutel 50 000 kuni 100 000 koaalat, aga fakt on see, et koaalade arvukus kahaneb pidevalt. Viimase kümne aastaga on populatsioon vähenenud juba 40 protsenti ja et sel aastal on paari kuuga tules hukkunud veel ligikaudu 1000 isendit, räägitakse juba koaala kui liigi väljasuremise ohust.

Zooloogi ja Tallinna loomaaia direktor Tiit Maran arvates on koaalade väljasuremisest veel vara rääkida, aga viimase aja arengud on tema sõnul vägagi murettekitavad. Laiem probleem on aga koaala elupaikade fragmenteeritus, ehk lihtsamalt öeldes: kui ühel rohealal vallandub põleng, siis pole lähedal ühtegi metsatukka, kuhu põgeneda. "Need laigud jäävad väga väikseks, ümber on tühi maa, koaaladel pole võimalik liikuda ühest kohast teise," selgitas ta ning rõhutas, et õnneks on viimasel ajal koaalade kontekstis mõistetud, et kliima- ja keskkonnamuutused on päriselt probleem.

Positiivne on aga see, et koaalakliinik korraldas hiljuti avaliku korjanduse, et osta põlengualadele koaalade jaoks mõeldud veeautomaadid. Kuigi esialgseks eesmärgiks oli paarkümmend tuhat eurot, siis tänaseks on annetuste kogumaht aga rekordilised 1,2 miljonit dollarit.