Roaldi "Pealtnägija" emotsionaalseim reportaaž tõi talle hüüdnime gerontoreporter

"Ma olen teinud Eesti Televisioonis nii uudistes kui ka "Pealtnägijas" sadu ja sadu erinevaid lugusid. Aga miskipärast on jäänud saatma ja kummitama just üks lugu," meenutas Johannson, kes töötas Eesti Televisioonis kokku 12 aastat.

Johannsoni seni üks meeldejäävamaid lugusid sündis pensionäride tantsulõunalt. "Aastal 2008 kevadel sattus meie toimetusse ilmselt üks linnaosa ajaleht ja selle kuulutusterubriik, kus jäi silma, et Mustamäel Kaja kultuurikeskuses toimub laupäeva hommikuti mingisugune pensionäride jämm," meenutas Johannson loo sündi.

Johannson ütles, et see on lugu, mida inimesed meenutavad tänase päevani. "Sellest sündis üks ilmselt kõige ägedam ja emotsionaalsem reportaaž minu Eesti Televisiooni ajaloos. Need vägevad tüpaažid, endelpärnalik peaosaline Raimond, endine Spartaki poksitšempion, ja Asta Mesik, kes õpetas mulle aeglase tantsu nipp. Need olid need, kes selle loo helisema panid," kirjeldas Johannson.

Ta tunnistas, et sai loo järel toimetuses hüüdnimeks gerontoreporter.

ETV toob 65. hooaja puhul ekraanile meeleoluka lühilugude sarja "Minu ETV", kus endised ja praegused telestaarid meenutavad kõige eredamaid hetki oma karjääris.

Sari toob ETV ekraanile praegused saatejuhid Priit Kuusest Katrin Viirpaluni, aga ka mitmed suurkujud ning telemaja legendaarsed taustajõud, sh Marite Kallasma, Rene Vilbre, Jaak Tammearu jpt.

"Minu ETV" toimetajad on Karmel Killandi ja Kai Väärtnõu, režissöör Ülle Õun. Lood on eetris igal kolmapäeval kell 20.