Mikk Targo: ma ei näinud Koidus alguses staari, vaid piitsavarrest poisikest

60. sünnipäeva tähistav Mikk Targo meenutas kunagise menubändi Code One sündi ning tunnistas, et teismelises Koit Toomes ta esmapilgul staari ära ei tundnud.

"Ma alguses staari küll ei näinud, ma nägin piitsavarresugust poisikest, kes tuli stuudiosse," meenutas Targo esimest kohtumist Toomega "Vikerhommikus".

Targo ütles, et Toome sokutati talle stuudiosse Georg Otsa nimelisest Tallinna muusikakoolist. "See käis väga ruttu, ma panin talle "Vikerkaare" fono mängima, ta laulis pool laulu ja ma panin seisma. Ma sain aru, et mul on laulja, ma siis veel ei teadnud, et temast tuleb staar," ütles Targo, kelle sõnul oli Toome siis veel väga toores.

Targo lisas, et kui vaadata Youtube'ist vanu videoid, saab aru, millest ta räägib. "Tema liigutused on üsna koomilised, aga midagi pole teha, sest see oli tema jaoks ka üllatus, kuhu ta sattus," ütles Targo, et tegelikult tahtis Toome saada hoopis klaverimängijaks.

Targo kinnitusel klappis tal koostöö Toomega väga hästi. "See oli vastastikune inspiratsioon, et see asi läks sellise mühinaga käima," ütles Targo.

Code One'i esimene suur hitt oli "Vikerkaar" ning Targo mäletab hästi kui lugu Raadio 2 eetris mängitumaks kuulutati ja tema autoga Piibe maanteel sõitis. "Ma panin auto seisma, läksin välja ja karjusin," ütles Targo.

Oma 60. sünnipäeva puhul annab Targo välja oma parimate laulude kogumiku. Neist värskeim on "Ainult hetk", mis salvestati raadiomaja stuudios tänavu 11. novembril. Tegelikult oli "Ainult hetk" olemas juba 25 aastat tagasi, kui Targo selle lõi. "Mul ei ole ühtegi laulu paberil, aga peas on ta olnud kogu aeg. Tegelikult ma olen demo teinud, mul on kassetil demo olemas," ütles ta.