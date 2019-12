"Hendrik Relvega Borneo vihmametsas" viib vaataja troopilisse džunglisse, kus põrgulikus niiskuses ja kuumuses elab eraldatusesse peitunult tilluke rahvakild – penanid. Need inimesed on kuni viimase ajani elanud kooskõlas loodusega peaaegu nagu metsalinnud ja -loomad, olles üks lüli džungli suures ringkäigus. Nüüdseks on penanid kogunenud elama väikestesse küladesse, kuid metsas hakkamasaamise tarkused on neil säilinud.

Saatesari võtab ette reisi Long Ajengi külla Barami jõe ääres, et penanide juhtimisel nädalake metsikus džunglis veeta. Vaataja saab teekonnale kaasa elada, rännates metsaveoteedel ja orupõhjades mäslevate mägijõgede vahel kulgevatel radadel ning tutvuda paikseks jäänud penanite eluga, nende kommete ja kultuuriga.

Kohati paneb rännak läbimatus vihmametsas mugavustega harjunud eestlased proovile nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Vihm, palavus, janu ja verdimevad putukad on vaid pisike osa ebamugavustest, nii et kohati tõstatub lausa küsimus, kas see kõik on ikka retke väärt.

Armastatud loodusemehe reisisari toob esile kohaliku looduse ja põlisrahva pika ajaloo, mis pakub põnevaid üllatusi tänaseni.

"Hendrik Relvega Borneo vihmametsas" on ETV-s ekraanil kuuel laupäeval kell 20 alates 7. detsembrist. Autor Hendrik Relve, režissöör Kalle Käesel, tootja Osakond OÜ.

Sari sai inspiratsiooni raadiosaatest "Kuula rändajat", kus Hendrik Relve jutustab juba 18 aastat oma rännakutest. Raadiosaadet kuuleb Vikerraadiost igal pühapäeval kell 14.05. Kuula rikkalikku arhiivi.