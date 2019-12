USA-s Burning Mani festivalil eksponeeritud siil tuuakse tagasi Eestisse

Reisiv siil pidas oma ristsed Burning Mani nimelisel sündmusel Ameerika Ühendriikides, mis toob kord aastas Nevada kõrbesse kokku ligi 100 000 inimest. Ajutiselt kerkivas linnas eksponeeritakse rohkelt kunstiteoseid, sealhulgas fantaasiarikkalt muteerunud liikumisvahendeid ehk mutantautosid. Siil on eestlaste esimene Burning Manile viidud mutantauto.

Siili ehituse projektijuht ja Burning Mani Eesti kontaktisik DJ Ivo Nariesi sõnul on 11 meetrit pikk ja 4 meetrit kõrge Siil esimene Euroopas ehitatud ja Nevadas käinud kunstiauto, mis tuleb pärast sündmust tagasi ja jätkab siin tegutsemist. "See on loominguliselt väga mitmekülgne projekt, mis ühendab professionaalse inseneri- ja ehitustöö disaini, helilahenduse ja valguskunstiga," ütles Naries. "Burning Man'il kohtasime paljusid, kes pidasid Siili oma lemmikuks. Kui nad kuulsid, et see tuli Eestist, pani see inimesi tõesti jahmatama," lisas Naries.

Ligi sajast vabatahtlikust koosnev meeskond, kellest pooled olid ka siili saatjaskonnaks Burning Manil, ehitab Siili saabumise puhuks Tallinnasse Burning Mani sündmusest inspireeritud massiivse ruumi, mis püsib vaid selle nädalavahetuse vältel. "Soovime taasluua Burning Man'i kogemust ja tuua see meie inimestele koju kätte," ütles ettevõtmise kunstiline juht Eva Reiska. "Jagame seda füüsilise keskkonnana, aga ka läbi kogemuste ja elamuste," lisas ta.

Sellest saab osa reedeöisel tantsupeol ja laupäevasel koguperepäeval 6. ja 7. detsembril. Reedese peo peaesinejaks on elektroonilise muusika artist Mira Berliinist. Laupäeval võetakse lahkelt vastu kõiki suuri ja väikeseid huvilisi koguperepäeval Noblessneri Shipyardis Tallinnas.

2.-5. aprillil 2020 toimub esmakordselt Eestis ka seitsmes Burning Man European Leadership Summit ehk selle globaalse kogukonna Euroopa liidrite iga-aastane kogunemine.