Muusikaplatvorm Spotify avaldas 2010ndate enimmängitud artistid ja lood. Spotify kuulatuim artist on viimase kümne aasta jooksul olnud Drake. Esimese naisartistina on neljandal kohal Ariana Grande.

Kanada päritolu Drake'i on kuulatud üle 28 miljardi korra, ainuüksi tema populaarseimat lugu "One Dance" on mängitud 1,7 miljardit korda, vahendas BBC.

"One Dance'ist" oli sel kümnendil edukaim vaid Ed Sheerani laul "Shape of you", mida on mängitud 2,4 miljardit korda.

Tänavuse aasta enimmängitud laul Spotifys on Shawn Mendese ja Camila Cabello "Senorita", mis avaldati juunis ning mida on mängitud miljard korda. Talle järgneb tihedas konkurentsis Billie Eilish looga "Bad Guy", mida on keskkonnas mängitud 990 miljonil korral.

Enimmängitud artistid 2010ndatel

1) Drake

2) Ed Sheeran

3) Post Malone

4) Ariana Grande

5) Eminem

Enimmängitud laulud 2010ndatel

1) "Shape Of You" Ed Sheeran



2) "One Dance" Drake



3) "Rockstar" Post Malone



4) "Closer" The Chainsmokers



5) "Thinking Out Loud" Ed Sheeran

Enimmängitud artistid 2019. aastal

Post Malone

Billie Eilish

Ariana Grande

Ed Sheeran

Bad Bunny

Enimkuulatud laulud 2019. aastal

1) "Senorita" - Camila Cabello and Shawn Mendes



2) "Bad Guy" - Billie Eilish



3) "Sunflower" - Post Malone



4) "7 Rings" - Ariana Grande



5) "Old Town Road" - Lil Nas X