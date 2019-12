Tänavuse Tartu valgusküla kõige kirjumad püsiasukad on kanad, kes saabusid teisipäeva pärastlõunal raekoja platsi jõulukanalasse Tartumaalt Kastre vallast.

"Lindude askeldamist meeldib kindlasti vaadata nii suurtele kui ka väikestele," rääkis Jõululinn Tartu 2019/2020 peakorraldaja, Tiigi seltsimaja direktor Maris Peebo. Peebo lõi kanapere linnatoomiseks käed Kasealuse talu taluniku Ivar Dubolazoviga.

Jõuluks sõitsid linna beež siidikukk, siidikana, kääbuscochinid, leghorn ja üks tubli, ilma erilise tõuta kana. Kui lindudele ajutises kodus meeldib, jäävad nad linna vähemalt aastavahetuseni.

Kuigi kanapere on seni elanud maal talus, kus nimedele ülearu palju tähtsust ei omistata, siis linnas elamise ajaks said soovijad neile oma nimevariandid välja pakkuda. Laekunud soovituste seast valiti järgmised: Hillar Valgusküla kuke ning Katariina Rosalie musta siidikana tarvis, õed kääbuscochinid said nimeks Milvi ja Silvi, täpiline munakana Laine Rosenkampf-Jägerfreund ning itaalia leghorn kauni Giuseppina.

Raekoja platsi ühes klaaspaviljonis asuv kanala sündis Eesti maaülikooli töötajate ning Eesti loomakaitse seltsi esindaja näpunäidete järgi. Koju tagasi lähevad linnud hiljemalt Valgusküla tegevuse lõppedes, aastavahetust nad aga raeplatsil kindlasti ei veeda.

Ligi 20 suuremast ja pisemast klaaspaviljonist koosnev Tartu Valgusküla on avatud kuni 10. jaanuarini. Jõuluküla tippsündmused on pühapäevased advendiküünalde süütamised, 8. detsembril peetavad jõuluvanade talimängud ja 14. detsembril toimuv talvine tantsupäev.

Video: ERR