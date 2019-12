Telepere Salmonid naaseb ekraanile täispikas filmis

Lugu saab alguse perepea matustest, pärast mida pööravad lähedased tema vara pärast tülli. Ilmselt mäletavad kunagised vaatajad, kuidas see uusrikaste perekond oskas raha teha. Seriaal Eesti esiperekonnast oli eetris aastatel 1993 kuni 1995 ja sai alguse samal ajal kui "Õnne 13".

25 aastat hiljem on "Salmonid" taas orbiidil, sest tulemas on Toomas Kirsi lavastatud film "Salmonid: 25 aastat hiljem". Kirsi sõnul on filmi tegemiseks mitu põhjust.

"25 aastat tagasi lõpetasime "Salmonite" tootmise. 65 aastat on Eesti Televisiooni, ja 1. aprillil saab Ita Ever 89. 25 aastat tagasi oli see täiesti vapustav seltskond, kellega me "Salmoneid" tegime ja see seltskond on aastatega läinud palju vapustavamaks," märkis Kirss. Tipphetk oli 470 000 vaatajat. "Kui praegu keegi üritaks seda järgi teha, siis see oleks suht-koht võimatu."

See oli aeg, kui Eesti Televisioonis oli suur lindikriis, mil kõik lindistati maha, märkis Kirss. "Seepärast ei ole ka "Salmoneid" kätte saada."

Salmonite peretütre kehastaja Merle Palmiste tunnistas, et tema oli "Salmonite" ajal noor näitleja ja siis olid ajad, kui ei peetud seebiseriaalis mängimist eriti heaks tooniks. "Aga mina mõtlesin, et seal mängivad Guido Kangur, Ita Ever, Ülle Kaljuste, Kersti Kreismann, Andrus Vaarik jne, et mina võtan selle töö vastu ja lähen. Ükskõik."

"Natuke Hollywood oli. Kodukootud Hollywood," kirjeldas Sirje Salmoni osatäitja Kersti Kreismann "Salmoneid".

Veerand sajandiga on palju juhtunud. Näiteks matriarh Ella Salmon, keda kehastab Ita Ever, on vahepeal jõudnud olla Eesti president. Loomulikult on sooje kohti jagunud ka teistele pereliikmetele. Nii on Salmonite jõukus ja võim aina kasvanud.

Lisaks ootuspärasele huumorile ja glamuurile näeb filmis ootamatutes rollides ka tuntud ühiskonnategelasi. Näiteks Arnold ja Ingrid Rüütlit. "Pärast mitmekordset arutelu lõpuks nõustusime," märkis Arnold Rüütel.

Kreismann tõdes, et "Õnne 13" tegi "Salmonitele" 1-0 ära. "Järelikult on ja oli neil elu sees. Meie peame järele mõtlema, mis meil valesti oli, et me oleme niimoodi ära unustatud.

Ella Salmoni väimehe osatäitja Guido Kangur usub, et režissöör tüdines lihtsalt "Salmonite" tegemisest ära. "Nagu Toomas Kirsil on – tulevad jälle uued mõtted. Ta ei ole väga püsiv. See on minu arust positiivne. Ta tundis, et see on tehtud ja võttis järgmise asja ette."