Andri Allas: mängud on praegu tunduvalt enam peavoolu läinud

Kui enne Playstationit olid mängud pigem lastele ja peredele suunatud, siis Playstationiga tulles hakati mänge tegema pigem täiskasvanutele, märkis Allas "Ringvaatele". "Hakati rohkem keskenduma loole, action'ile.

Saatejuht Marko Reikop tunnistas, et tema on Playstationit mänginud elus ehk kolm korda. Saatejuht Grete Lõbu ei ole mänginud Playstationit mitte kunagi. "Ringvaate" stuudios võtsid nad üksteisega mõõtu mängus "Tomb Raider 2", mis tuli välja 1997. aastal.

"Kui "Tomb Raider" tuli, siis näiteks teist osa müüdi üle 8 miljoni koopia. Omal ajal oli see väga märgiline film. See on siiani väga märgiline tegelane. Lara Croft sai uue näo ja sisu aastal 2013, kui ilmus samamoodi "Tomb Raider", millega seeria hakkas otsast peale ja see naistegelane toodi kaasaega."

Võrreldes selle ajaga, mil Playstation turule tuli, on mängud praegu tunduvalt enam peavoolu läinud, tõdes Allas. "Eelarved on muutunud suuremaks, tööstus on muutunud tunduvalt suuremaks. Mängutööstus on suurem kui filmi- ja muusikatööstus kokku. Tänu sellele oleme hakanud nägema seda, et tuntud Hollywoodi näitlejad leiavad oma koha mängudes."

Ta selgitas seda sellega, et näitlejad otsivad kohta, kus ennast väljendada. "Kui mängud võrreldes kõige muuga on ikkagi interaktiivne meedium, siis kes ei tahaks 60-aastasena näha, kuidas tema seal 25-aastasena mängus ringi jooksis."

Sony annab uue Playstationi välja järgmise aasta novembris. Allas usub, et kliente on nii palju, et neid jätkub telefoni- ja arvutimängude kõrval ka videomängudele.