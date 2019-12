Galerii: Melania Trump esitles Valge Maja jõulukaunistusi

Melania Trump esitles jõuluehteid Twitteris ning avaldas, et kaunistuste tänavune teema on "Ameerika vaimus", vahendas CBS.

Valge Maja ametlik jõulupuu on üle viie meetri kõrge ja saabus Pennsylvania osariigist. Kuusk on kaunistatud käsitsi valmistatud paberist lilledega, mis sümbolisserivad 50 osariiki.

"Mul on rõõm jagada seda kaunist patriootlikku väljapanekut ning loodan, et kõik kogevad jõuluhooaja ilu," kirjutas Trump Twitteris.

"The Spirit of America" is shining in the @WhiteHouse! I am delighted to share this beautiful exhibit of patriotism for all to see, and excited for everyone to experience the beauty of the #Christmas season! pic.twitter.com/qGxxl9qBrd