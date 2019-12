Tanel Toomi uues filmis mängivad nimekad näitlejad Olga Kurylenko ja Leo Suter

Toom rääkis oma järgmisest suurprojektist veebiväljaandes Screen Daily, tunnistades, et film pidi olema tema esimene täispikk linateos. Toomi esimeseks täispikaks filmiks sai aga Allfilmiga koostöös sündinud "Tõde ja õigus".

"Gateway 6" on ulmefilm, mille peaosas säravad maailma suurfilmides kaasa löönud näitlejad Olga Kurylenko ja Leo Suter. Kurylenko on vaatajatele tuttav filmist "The Death of Stalin" ("Stalini Surm") ja bondifilmist "Quantum of Solace" ("Veidi lohutust"). Leo Suter mängib briti seriaalis "Victoria", mis jooksis veel hiljuti ka ETV ekraanil.

Film valmib rahvusvahelise meeskonnatööna. Lisaks Eesti produktsioonifirmale Allfilm toetavad filmi valmimist Saksamaa Kick Film ja Suurbritannia produktsioonikompaniid Sentinel Entertainment ja Stigma Films. Filmi üks produtsentidest Matt Wilkinson seisab näiteks režissöör Danny Boyle'i värske linateose "Yesterday" taga. Eestipoolne produtsent on Ivo Felt.

"Gateway 6" filmitakse järgmisel aastal Eestis ning pakub kaadreid tühjadest maa-aladest, sarnastest, mida sai näha ka "Tões ja õiguses". Filmi keskmes on keset ookeanit tegutsev militaarväeosa. Neli sõdurit: Baines, Sullivan, Cassidy ja Hendryx ootavad oma vahetust. Kui kauaoodatud laev saabub, on see tühi ja kedagi pole pardal. Sõdurid püüavad leida olukorrale selgust, kui mõistavad, et neil puudub igasugune side maaga.

Toom ütles väljaandele, et oma töös on ta saanud palju inspiratsiooni Andrei Tarkovski ja Ingmar Bergmani töödest.