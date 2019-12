Netflixis filmi avaldanud Martin Scorsese palub fänne: ärge vaadake seda telefonist

"Ma soovitan, et kui te kunagi tahate vaadata mõnda minu filmi, siis palun ärge tehke seda telefonist. Võib-olla iPadist, aga suurest iPadist," ütles režissöör Rolling Stone'ile, vahendas Independent.

Fännid on Scorsese palve üle sotsiaalmeedias nalja heitnud ning postitanud fotosod viisidest, kuidas nemad "The Irishmani" vaatavad.

#NowWatching The Irishman the way Scorsese intended pic.twitter.com/rOa1rP5LYj