Sander Rebane: teatrid otsivad repertuaaris tasakaalu "Rannamaja" ja "Pealtnägija" vahel

Saatejuht ja Endla teatri näitleja Sander Rebane tunnistas, et repertuaariteatrid seisavad tihti valiku ees, kas ja kui palju huumorit teha, et publikut saali meelitada.

"See tasakaal tuleb leida. Kui sa vaatad kasvõi statistikat, milliseid saateid Eestis vaadatakse, siis alles hiljuti oli tipp üks-kaks reitingutes "Rannamaja" ja "Pealtnägija". See näitab väga selgelt, milline tendents tegelikult on," selgitas Rebane Raadio 2 saates "Hommik!".

Rebase sõnul on igal repertuaariteatril vaja leida tasakaal, kuidas see repertuaar niimoodi üles ehitada, et seal oleks mõlemat. "See ongi keeruline ülesanne," ütles Rebane.

Rebane lisas, et tänapäeva näitlejad peavad muude annete kõrval olema ka musikaalsed. "Musikaalsus ei ole oluline lihtsalt selleks, et sa oskaksid laulda, vaid terve etendus on ju mingis mõttes musikaalne või põhineb mingil partituuril," arutles ta.

Sel sügisel tuntakse Rebast eelkõige TV3 paroodiasaate "Su nägu kõlab varsti tuttavalt" saatejuhina. Rebane tunnistas, et saate produtsent Kaupo Karelson pakkus talle saatejuhirolli üsna ootamatult. "Sa ei pea mitte midagi muud tegema kui istuma kodus ja ootama telefonikõnet. Kui see telefonikõne tuleb, siis sa oledki osutunud valituks," kirjeldas ta.

Rebane on rõõmus, et Endla teatri näitleja valimine sellisesse suurde rolli on pigem üllatav. "Ega sinna väga paljud produtsendid oma teed tavaliselt ei leia," ütles Rebane, kes lööb kaasa ka Kinoteatri etendustes.

Saatejuhtimise kogemus on Rebasel varasemalt olemas, kui juhtis koos Kristjan Lüüsiga Tudeng TV-s tudengite Eurovisiooni. Rebane meenutas, et Tudeng TV saatejuhitöö ei olnud lihtne ülesanne. "Seal oli täpselt see hetk, et 15 minutit oli aega hääletada ja siis tulid tulemused. Aga tulemusi ei tulnud ja siis öeldi meile kõrva sisse, et nüüd on kümme minutit, täitke ära," meenutas ta, et otse-eetri ärev kogemus on tal olemas.