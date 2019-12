Viiendal Retrobestil esinevad Hermes House Band, Lou Bega ja DJ BoBo

Välisartistidest astuvad ühise erikavaga üles Hermes House Band ja Lou Bega. Staarid kohtusid 2014. aastal telesaates "Fuerteventura", said suurteks sõpradeks ja asusid maailma vallutama kombineerides Lou Bega ladina rütmid ja Hermes House Bandi peohitid. Nii saab uhkes eriprogrammis kuulda selliseid suuri peohitte nagu "Country Roads", "Rythm of the Night" ja "Mambo No.5".

Lõuna-Eestisse tuleb Saksamaa suurte areenide peaesineja ja fantaasiarikaste lavanumbrite autor DJ BoBo. Kontserdi jooksul saab kuulda Saksamaa ühe müüduima artisti ajatuid hitte nagu näiteks: "There Is A Party", "Freedom", "Somebody Dance With Me", "Feeling", "Everybody" ja laulud uuelt albumilt KaleidoLuna. Otepääle saabub ka 1980ndate üks kõige edukamaid lauljaid Sandra, kes oma karjääri jooksul on müünud üle 30 miljoni albumi. Rohkete auhindadega pärjatud artist esitab Retrobestil hitte "Maria Magdalena", "Hiroshima", ja "Everlasting Love".

Järgmisel suvel tuleb Retrobestil laiendatud koosseisuga lavale ansambel Smilers, kes erikavana esitab lugusid oma kõige esimeselt viielt albumilt. Kõlavad lood nagu "Lähme sõidame", "Läbi elu" ja "Mõistus on kadunud". 25. juubelit tähistab ajastufestivalil ansambel JAM. Paar aastat tagasi Retrobestiks taas kokku tulnud bänd salvestas uued põhjad oma hittlugudele ja andis emotsionaalse ning meeleoluka kontserdi. Juubelisünnipäeval on JAM koosseisus Mihkel Mattisen ja Juss Tamm, koos esitatakse hitte nagu "Ootan tuult", "See viis", "Tants, mida tantsisime", "Ainus tee", "Sinuga koos" ja "Sünnipäevalaul".

Lisaks astuvad juubelifestivalil lavale ka Vennaskond, Anne Veski, Justament, 2 Quick Start ja Singer Vinger. Artistide nimekiri pole veel täielik.

Retrobest 2020 juubelifestival saab hoo sisse järgmise aasta 26. ja 27. juunil Lõuna-Eestis Pühajärve ääres.