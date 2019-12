Detsembris jõuab ETV2 eetrisse Moekunstikino filmivalik

"McQueen"

Režissöör: Ian Bonhóte

Alexander McQueeni rokkiv elukäik toob tema enda sõnade järgi kananaha ihule. Londoni töölisklassi perest pärit nooruk sai oma deemonitest jagu ja lõi moebrändi, mis tegi temast sajandi ikooni. Kuidas õnnestus pungilikul mässajal vallutada Pariisi kõrgmoemaailm? Ja miks tegi ta oma kuulsuse tipul kõigele šokeeriva lõpu?

Film jõuab eetrisse 3. detsembril kell 21.30.

"Christian Diori kavandid"

Režissöör: Loic Prigent

Cristian Dior võitis moeilma tähelepanu kohe oma esimese kollektsiooniga. Lummavas dokumentaalis on meistri moekavandid animeeritud ja intervjuusid annavad maailmakuulsad filmitähed, kes kannavad Diori loomingut. Näiteks kinodiiva Marlene Dietrich eelistas omal ajal eranditult ainult Diori kavandatud rõivaid! Mis teeb just selle disaineri loomingu nii erakordseks?

Film jõuab eetrisse 10. detsembril kell 21.30.

"Halston"

Režissöör: Frédéric Tcheng

Moedisainer Roy Halston Frowick tahtis riidesse panna kogu Ameerika. Just see mees oli Ameerika esimene moesuperstaar, aga ka eelmise sajandi ühiskondliku ja seksuaalse revolutsiooni kehastus. Haruldased arhiivikaadrid ja intiimsed intervjuud sõprade ja pereliikmetega peegeldavad põnevat ajajärku, mil maailmmuutus ning Halstoni mõju sellele oli muljetavaldav...

Film jõuab eetrisse 17. detsembril kell 21.30.

"Kusama: lõpmatus"

Režissöör: Heather Lenz

Mitmekülgne jaapanlanna Yayoi Kusama on maailma müüvamaid kunstnikke. Kuid oma radikaalse visiooni toomiseks publikuni on tal tulnud ületada hulganisti takistusi. Andeka naise ambitsioone on püütud raamidesse suruda, kuid ta pole alla andnud ja on jäägitult kunstile pühendunud ka 90ndatel eluaastatel.

Film jõuab eetrisse 24. detsembril kell 21.30.

"Kollane on keelatud"

Režissöör: Pietra Brettkelly

Maailma suurima rahvaarvuga riigist pärit Guo Pei on Hiina ainus kõrgmoe looja, kelle iga riideese võtab 50 000 tundi aega ja vaeva. Tema 500 töölist näevad ränka vaeva vanaaegse tikkimistehnikaga, kuna traditsiooniliselt valmistatakse kogu kõrgmoe looming käsitsi. "Kollane on keelatud" on ainulaadne film, mis viib vaataja Guo Pei loodud võlumaailma.

Film jõuab eetrisse 31. detsembril kell 21.30.