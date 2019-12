Liis Lemsalu: üritan igal aastal ka veidi heategevust teha

Liis Lemsalu sõnas, et teda kutsutakse väga palju erinevatele heategevuslikele üritustele. "Mul on mänedžer vahel ja need kõik kirjad ei tule mulla, aga ta on mulle vahel öelnud, et Liis, sa ei kujuta ette ka, kui palju neid kutseid on," ütles ta ja selgitas, et kuna teda on vaid üks, siis kõigist ta mõistetavalt osa ei saa võtta, kuid proovib siiski võimalikult palju aidata ja kaasa lüüa. "Mul on alati see, et aastas teen natukene heategevust ka."

Urmo Kübar tõi välja, et möödunud aastal annetas inimene aastas keskmisel 33 eurot. "See teeb ühe kuu peale umbes tassi kohvi maksumuse," selgitas ta ja mainis, et samas antakse ka rohkem. "Üks hea taktika, mida ma oma kogemusest soovitaksin, et otsustada oma sissetulekust, kas kindel summa või protsent, mis jättagi annetustele, minul on juba mõnda aega see igakuiselt kümme protsenti sissetulekust."