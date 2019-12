Grammy võitja Judas Priest tähistab juubelit kontserdiga Tallinna lauluväljakul

Bänd on 50-aastase karjääri jooksul müünud rohkem kui 50 miljonit albumit ning võitnud Grammy auhinna. Juubelituuri "50 years Heavy Metal" raames toimuval kontserdil saab kuulda läbilõiget parimatest paladest.

Judas Priest koos laulja Rob Halfordi ainulaadse tämbriga on kujunenud üheks metalmuusika ikooniks. "Breaking The Law", "Painkiller", "Turbo Lover" – need on vaid killuke jäjest, mille Judas Priest on läbi viie aastakümne maailma muusikasse jätnud.

Piiratud arv pileteid kontserdile tulevad üheaegselt müügile Eestis, Soomes, Lätis ja Leedus 9. detsembri hommikul kell 10.00.