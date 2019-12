Johnny Depp toob lavale muusikali Michael Jacksoni legendaarsest kindast

Teose täispikk pealkiri on "For the Love of Glove: An Unauthorized Musical Fable About the Life of Michael Jackson, as Told by His Glove" ja see jõuab lavale 25. jaanuaril ning käsitleb kirjelduse järgi imelikke jõude, mis Jacksonit kujundasid ja skandaale, mis tema mainet määrisid. Nende jõudude hulka kuulub ilmselt ka laulja lemmikkinnas, mis, nagu Nitzberg kirjutab, on tulnukas, kes januneb noorte poiste vere järele.

Muusikalis astuvad päris näitlejate kõrval üles ka elusuuruses nukud, kes hakkavad kehastama Jacksoni elust pärit tegelasi, nagu The Jackson 5, Donny Osmond, Emmanuel Lewis, Corey Feldman ja isegi ahv Bubbles.

Nitzbergi sõnul tekkis idee tegelikult 17 aastat tagasi, kui ta käis kohtumistel suure telekanaliga, et tuua eetrisse n-ö tõeline Jacksoni portreefilm. Ta meenutas, et ühel koosolekul tuli teemaks küsimus, kuidas käsitleda laste väärkohtlemist käsitlevaid süüdistusi. "Ma ütlesin, et aga kuidas oleks sellega – kõik, milles Jacksonit süüdistatakse, on tegelikult teinud tema kinnas, mis on tegelikult süvakosmosest pärit tulnukas, kes toitub noorte süütute poiste verest. Nad naersid ja ütlesid, et kas ma saaks ikkagi teha normaalse versiooni."

Dramaturg leidis, et seda lugu oli tema jaoks moraalselt vastumeelne teha ilma laste väärkohtlemist puudutavaid süüdistusi käsitlemata. "Ma lükkasin tagasi tõeliselt suure palga," ütles ta. Nüüd, kui tal on Depp ja näitleja produktsioonifirma Infinitum Nihil, on ta valmis oma kummalise satiiri lavale tooma.

See pole esimene kord, kui keegi proovib Michael Jacksoni lugu perifeersest vaatepunktist rääkida. Taika Waititi pidi lavastama Netflixi animeeritud sarja "Bubbles", mille keskmes oleks olnud popstaari lemmikloomast šimpans, kuid sellest plaanist loobuti pärast HBO dokumentaafilmi.