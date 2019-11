Žüriiliige Owe Petersell tõstis Eesti Laulul esile Stefani ja Rasmus Rändvee

178 loost valiti poolfinaalidesse 24 ja Peterselli sõnul on nende seas umbes viis tema soosikut. "Väga häid lugusid on küll. Seekord minu kaks suuremat lemmikut on Stefani "By My Side" ja Rasmus Rändvee lugu "Young. "Millegi pärast need tundusid mulle kõige enam korda minevat," tunnistas Petersell "Vikerhommikus". Petersell märkis ära ka Uudo Sepa, Inga ja Jennifer Coheni võistluslood.

Võistlusele saadeti aga väga palju erinevaid laule. "Viimase paari-kolme aastaga on tekkinud see, et seal hulgas on palju selliseid lugusid, mida sa näiteks raadiost kuuled ja sa ei saa aru, et see on Eesti lugu. Kui vanasti ikkagi oli see, et on välismaa lugu ja on Eesti lugu, siis praegu on kogu produktsioon ja kõlapilt, et seal hulgas on korralikke tipplugusid," kiitis Petersell laulude kvaliteeti.

Petersell tunnistas, et pettumust valmistasid talle eestikeelsed lood, mis konkursile jõudsid. "Ma ei saa öelda, et seal oleks olnud väga palju häid eestikeelseid laule. Tegelikult ka minu isiklikud lemmikud praktiliselt sajaprotsendiliselt seekord on ingliskeelsed laulud," avaldas Petersell.

Peterselli sõnul pole üllatav, et saadetud võistluslaulude seas on rohkem ingliskeelseid. "Ma arvan, et kokkuvõttes on heliloojatel ja esitajatel see sihtmärk, et see laul läheb Eurovisioonile. Tegelikult on loogiline, et nende hulgas on rohkem inglisekeelseid laule," ütles Petersell. Petersell lisas, et eestikeelne laul võib Eurovisioonil olla väga edukas, seda on tõestanud Ott Lepland "Kuulaga" ja Urban Symphony "Rändajatega.

ETV erisaade "Eesti Laul 2020. Start" toob täna, laupäeval esmakordselt Eesti Laulu võistluslood vaatajate ette. Erisaates kõlavad võistluslood lühendatud kujul, kõik poolfinaalide lood ja videod avalikustatakse täispikkuses Eesti Laulu kodulehel.