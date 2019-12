Hendrik Relve Borneo seiklustest: ilma mugavusteta, aga ehe

"Minu jaoks see on väga unistuste reis, sest see on päris. Siin ongi vahe selles, et see ei ole turvaline ja mugav. Reis ilma igasuguste mugavusteta, aga ta on ehe. Sa pääsed lähedale selle džungli olemusele ainult sellisel moel," meenutas Relve oma seiklus ETV saates "Hommik Anuga".

Borneo viimaseks metsarahvaks kutsutud penanid elavad eraldatuna vihmametsas ja neil on tänaseni säilinud iidsed metsatarkused. Brunei on aga moodne naftariik, kus elatakse peamiselt linnades, kõrgtehnoloogia keskel. Seejuures on Brunei sultan üks maailma rikkamaid riigijuhte, kelle palee on hoonete kogupindala poolest suurim kõikide maailma riigivalitsejate residentside seas.

Relve ütles, et metsarahvas võttis võõrad eestlased, kellega ta koos rändas, hästi vastu. "Nad on siirad. See on selliste rahvaste juures, kui sa lähed sõbra kaudu nende juurde, on nad äärmiselt avatud. Meie mõistes isegi lapselikud," ütles Relve.

