"Ongi Koik": Mardi tõde

"Mardi tõde"

Malle Pärna nimelise Eesti meedia puhtuse eest võitleva rahvaliikumise liikmena nõuab Märt Koik, et viivitamatult võetaks vastutusele ajakirjanikud, kes avaldasid Mart Järviku kohta järgmised artiklid: "HIIGELGALERII: kuulsad ja kaunid klubihundid läbi aegade"; "Lauljatar Elisa Kolk paljastas üllatava ja ohtliku elukutsumuse muusika kõrvalt" ja "Ekspeika juurest välja kolinud Brigitte Susanne Hunt pööras elus uue lehekülje: see oli armastus esimesest silmapilgust".

"Lumi"

Tallinlased kirusid sel nädalal ohtralt, et tänavad on jube libedad ja käia ei õnnestu. Alles see oli, kui Tallinna abirobot Kalle Klandorf lubas, et lumerobotid löövad platsi puhtaks, aga tühjagi. Lumerobotite ülesanne pole aga sugugi tänavate puhastamine. Vastupidi, lume- ja jäärobotid katavad Tallinna ühtlaselt jää ja lumega, et pealinlased rohkem sporti teeksid.

Linnapea Mihhail Kõlvart on ju tuntud tervislike eluviiside propageerija. Kodanikele jaotatakse linaosavalitsustes uiske ja suuski ning saab mõnusalt ja sportlikult tööle libiseda. Libedusetõrjet teostatakse tänavu ainult ühes kohas. Tondiraba jäähallis. Kes uisutada ei taha või ei oska, läheb kõnnib seal.

Satiirisarjas "Ongi Koik" saavad kõik, kes Eesti elus natukenegi pead tõstavad, terava huumorivihaga Märt Koiki käest üle turja. Saade on ETV2 eetris laupäeviti kell 22.