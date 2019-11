Margus Lepa Kiire rollist filmis "Talve": mul oli moraalne kohustus

"Kui Ergo Kuld helistas, siis tema hääles oli see, et mees teab, mida mees teeb. Lisaks muidugi moraalne kohustus, ta ütles, et teised kõik ja kui minnakse, siis kuidas sa ütled, et ei, mina nüüd ei tule," selgitab Lepa pühapäeva hommikul ETV saates "Hommik Anuga", miks ta filmi režissöörile Ergo Kullale jah ütles.

Lepa ütles, et tema pole olnud suur eneseimetleja olnud, mistõttu ei armasta ta palju ka oma Kiire rollist rääkida. "Mis eneseimetluse värk see on? Olgu ta Kiir või Herakles. Mis ma endast imetlen? Ma olen selle töö ära teinud, nautige või vihake. See töö on tehtud, nii ta tuli, enam ei muuda midagi," lausus Lepa.

Viimane peatükk Oskar Lutsu Paunvere lugude põhjal valminud filmide reas, "Talve" jõuab kinodesse veebruaris. "Talve" jõuab ekraanile täpselt 50 aastat pärast "Kevade" esilinastumist, andes Paunvere-saagale väärika ja helge lõpu.

ETV saade "Hommik Anuga" on eetris pühapäeval kell 10.00.