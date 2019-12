Evelin Samuel-Randvere: muusikute lapsed kasvavadki klaveri all

"Mannal on oluline, et ta saaks olla meiega koos. Ta on leplik ja paindlik," kiitis Evelin ETV saates "Hommik Anuga". Johan lisas, et laps on seetõttu temasse.

Alles kümnekuusena on Manna lemmikuteks kujunenud Bach ja Piazzolla, lastelaulud on tema jaoks võõrad. "Muusikaga ma olen harjutanud teda küll, kui ma ise kodus harjutan, olen ma ta alati pannud kõrvale. Lihtsalt praktilisel põhjusel, et ma saaksin hästi palju harjutada. Mitte, et nüüd on harjutamise aeg, vaid et ongi normaalne elu osa," selgitas Johan. "Muusikute lapsed üldiselt kasvavadki klaveri all, see on vana tõde," lisas Evelin.

Evelini sõnul on Johan maailma kõige mängulisem isa. "Johan väga-väga viitsib ja tegeleb ja seda asja. Et ei ole lapsega võimalik mingit asja teha, seda Johani puhul ja meie peres ei ole," kiitis Evelin. Johan ütles, et tema eeskujuks on enda isa.

Johani sõnul on isana esinemine talle väga meeltmööda. Kui alguses plaanis Randvere, et enne kontserte peab ta magama rahu saamiseks hotellis, siis nii pole veel läinud. "Kuna ta on niivõrd sümpaatne tüdruk, siis on ta mul lasknud magada enne igat tähtsat kontserti," kiitis Randvere.

Johan tunnistas, et tema teene on mõnes õttes kindlasti see, et Evelin taas laval esineb. Evelin tõmbus lauljana tagasi pärast Eurovisiooni, kui otsustas tähelepanu eest põgeneda. "Iseloom ei olnud see, mis mulle oleks sobinud. Mulle meeldib hoida inimestega teatavat distantsi, aga eurolauljana sa oled tahes tahtmata rahva oma," ütles Evelin.

Nüüd on lauljatar laval tagasi. "Laulmine meeldib mulle väga ja nüüd me teeme seda palju," kiitis Evelin.

Evelin ja Johan kohtusid esmakordselt Padisel koos esinedes. Peagi mõistsid muusikud, et nende vahel on midagi enamat kui lihtsalt professionaalne suhe. "Mina pigem olin ärevil ja eeldasin, et inimesed on kriitilised, kuna meie vanusevahe ei vasta normile," selgitas Evelin, et tema on Johanist 14 aastat vanem.

Johan ütles, et elu vastu tuleb siiski aus olla. "Meie endini kriitikat ei ole jõudnud, see hirm on selline, et kui keegi omaette mõtleb midagi, siis see ei ole meid kuidagi puudutanud," tõdes Evelin.

Evelin Samuel-Randvere ja Johan Randvere esitasid "Hommik Anuga" eetris kaks laulu: