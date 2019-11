Galerii: Robotexil näeb robootikavaldkonna põnevaid arenguid

Suurim robootikafestival Robotex toimub Tallinnas Saku Suurhallis 19. korda. Lisaks tavapärasele isetehtud robotite võistlusele saavad eelkõige noored huvilised näha, milliseid vigureid valmistatakse Tallinnast New Dehlini välja.

Robotexi võistlusprogrammis näeb näiteks LEGO sumovõistlust, droonide takistussõitu ja Robomiku jalgpallilahingut, aga ka tüdrukute tuletõrjumise võistlust, kus robotite ülesanne on määrata võistlusalale paigutatud küünalde asukohad ja kustutada need kindla aja jooksul, ning korvpallivõistlust, kus üksteise vastu võitlevad kaks robotit, kes üritavad etteantud aja jooksul visata vastase korvi kõige rohkem palle. Viimast on nimetatud ka Robotexi üheks raskeimaks võistluseks.

Robotex kestab reedest pühapäevani Saku Suurhallis.