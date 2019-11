Endine Revalsi solist esmasinglist: see sümboliseerib helgemat etappi minu elus

"Lugu sümboliseerib minu uut helgemat etappi elus," ütles Purge esimese soolosingli kohta.

Merlini esimene soolosingel "Koos" on õrn armastuslugu, mille on kirjutanud talle elukaaslane Margus Vaher. Loole valmis ka video, kus peategelasteks on noor armastajatepaar.

"Me oleme mõlemad Margusega muusikainimesed ning väga suure aja veedame muusikat kuulates. Nii lasi Margus mulle ühel mõnusal sügisõhtul enda üht avaldamata demo, mis mulle kohe väga meeldima hakkas. Järgmisel päeval kirjutas ta sellele eestikeelsed sõnad," selgitas Purge loo sündi.

Vaheri sõnul annab laul kõige paremini edasi Merlini sügava ja sumeda hääle, olemuse ja musikaalsuse. "Äge, et lisaks laulmisele mängib ta ise ka selles loos bandžot," lisas Vaher.

Merlin on Võrumaalt pärit lauljanna, kes sai tuule tiibadesse ansamblis Revals, kus tema kõige tuntum lugu on "Must". Selle aasta kevadel lahkus ta bändist ning nüüd keskendub soolokarjäärile.