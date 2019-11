Marilyn Kerro: selgeltnägijad küsivad üüratuid summasid, see on väga suur äri

"Mina olen alati selle poolt, et inimene peakski natuke skeptikuks jääma ja peale sellist asja suruda ei saa. Inimene peab ise leidma tee selliste inimeste juurde. Ja mina olen selle poolt, et sinna pole vaja minna iga asja ja iga küsimuse peale, kuidas mu mehel läheb, kas ma abiellun või mitu last ma saan," ütles Kerro Vikerraadio saates "Owe Peterselli show".

Kerro tõdes, et selgeltnägijad küsivad üüratuid summasid. "Sellest on väga suur äri praegu tehtud. Pigem kuulata iseennast ja oma lähedasi," ütles Kerro, et lähedased teavad inimest palju rohkem kui selgeltnägijad. "Miskipärast on inimloomus selline, et nad kuulavad võõraid ja panevad võõrad kõrgemale perspektiivile. See on asi, mida ma tahaks inimestest välja juurutada," lausus Kerro.

Selgeltnägijavõimetega Kerro ütles, et see on lihtsalt tema anne, nii nagu mõnel kunstianne või musikaalsus. Kerro sõnul märkas ta oma võimeid juba kuueaastaselt pärast elektrilööki. "See juhtum on olemas olnud, aga ma ei saa otseselt öelda, et see pikselöök oli. Ma mäletan, et äikest tuli, me jooksime kortermajade vahel ringi ja nagu õed ikka, nad hoidsid uksest kinni, et ma sisse ei saaks. Samal hetkel, kui ma lingist kinni võtsin, siis kõik minu ümbert läks valgeks," meenutas Kerro suurt ehmatust. "Mis see täpselt oli, seda teavad kõrgemad," arutles Kerro.

Kerro hinnangul on kõikidele antud oma elutee. "See oli lihtsalt see tee, mida ma pidin käima. See võis lihtsalt võimendada või varem tuua need anded esile. Mina olen selle poolt, et igaühel on omad anded - mõni oskab hästi joonistada, mõni oskab hästi muusikat kirjutada," arutles ta.

Last ootav Kerro ütles, et tema praegu inimesi ei loe. Kerro poeg on aasta ja viiekuune. "Iga naist ja igat meest muudab emadus ja isadus. See on andnud mulle rohkem kannatust ja võimet elada rohkem momendis," selgitas Kerro, kuidas emadus teda muutnud on. Kerro tõdes, et kodus on ta ikkagi ema, mitte selgeltnägija.