ETV erisaade "Eesti Laul 2020. Start" avalikustab võistluslood

Kaks nädalat kestnud Eesti Laulu lugude ootus kulmineerub sel laupäeval, kui kell 21.35 saab ETV ekraanil esmakordselt näha ja kuulda Eesti Laul 2020 poolfinalistide võistluslugusid. Erisaates "Eesti Laul 2020. Start" saavad sõna nii 24 artisti kui ka saatejuhid Karl-Erik Taukar ja Tõnis Niinemets.

Laupäevases erisaates saab seekordse 24 osalejaga esmakordselt lähemalt tuttavaks. Vaatajate jaoks on poolfinalistide seas nii Eurovisioni ja Eesti Laulu lavakogemusega artiste, aga ka täiesti uusi tegijaid Eesti muusikamaastikul. Uudne on ka tänavune saatejuhtide paar – nagu kogu Eesti Laulu muusikamaratoni, hoolitsevad ka erisaates meeleolu eest Karl-Erik Taukar ja Tõnis Niinemets.

Eesti Laul 2020 poolfinalistidele anti video tegemiseks kümme päeva. Sama kirev nagu on tänavune muusikavalik, mis pakub võimsaid ballaade vaheldumisi humoorika räpi ja energilise rokiga, on vahelduv ka pildikeel, kuidas poolfinalistid on oma videod lahendanud.

Mõlema poolfinaali koosseisud tähestikulises järjekorras.

1. poolfinaal, 13. veebruar:

Anett x Fredi - "Write About Me"

Egert Milder - "Georgia (On My Mind)"

INGA - "Right Time"

Jennifer Cohen - "Ping Pong"

Kruuv - "Leelo"

Laura - "Break Me"

Little Mess - "Without a Reason"

Rasmus Rändvee - "Young"

Renate - "Videomäng"

Revals - "Kirjutan romaani"

STEFAN - "By My Side"

Synne feat. Väliharf - "Majakad"

2. poolfinaal, 15. veebruar:

German & Violina - "Heart Winder"

INGER - "Only Dream"

Jaagup Tuisk - "Beautiful Lie"

Janet - "Hingelind"

Mariliis Jõgeva - "Unistustes"

Merilin Mälk - "Miljon sammu"

SHIRA - "Out In Space"

Traffic - "Üks kord veel"

Uku Suviste - "What Love Is"

Uudo Sepp - "I'm Sorry. I Messed Up"

Viinerid - "Kapa Kohi-LA"

Ziggy Wild - "Lean On Me"

"Eesti Laul 2020. Start" on ETV ekraanil laupäeval kell 21.35.