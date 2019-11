Robotexil saab näha leiutisi Tallinnast New Delhini

Robotex peab noori inseneriteaduse juurde meelitama, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tallinna tehnikaülikooli väljapanek on sihitud leiutamisele. Tehnikaülikooli tootearenduse ja tootmistehnika tudengi Jaanus Urbi leiutatud patareidega paat peab läbima pleksiklaasist basseinis erinevaid takistusi. Idee autor pidi algselt välja töötama drooni, mis laskub laevale. Selleks tuli luua kunstlaineid.

"Õppejõud andis meile ülesande, et kuskil koolis peaks mänguline olema, mis propageerib inseneriharidust. Siis mõtlesime välja mängu, kus oleks võimalikult palju elemente," selgitas Urb.

India ettevõte on toonud elektrijalgratta. "Meil on tegelikult kolm elektrijalgratta mudelit pakkuda. See siin on meie jaoks liiga suur, aga me oleme sõitnud ülejäänutega. Need on meie jaoks parajad. Need on teismelistele ja see on täiskasvanutele," tutvustas noorte inseneride klubi kaasasutaja Aryah Shah.

"Kasutasime ratast igapäevasõitudeks kooli ja koju. Nii on lihtsam ja kiirem kohale jõuda. See on ka keskkonnasõbralik ja taskukohane. See ongi meie eesmärk," ütles klubi teine asutaja Aditya Desai.

Pühapäeval lubavad nad elektriratta maha müüa.