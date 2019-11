Taivo Piller: kuusekaunistamises on kõik moes

Taivo Piller sõnas, et ka sel aastal tellis Pariisi Lafayette'i kaubamaja neilt mõned jõuluehted. "Eks selle äriga niiviisi on, et hakkad kuskilt minema, sult on harjutud tellima ja kui sa ei ole alt vedanud kedagi, siis see töösuhe kipub jätkuma," ütles ta ja mainis, et kuusekaunistamises on kõik moes. "Samamoodi nagu riietuses, kui sa selle ise välja kannad."

"Kõige olulisem on see, et kuusk sobiks sellesse interjööri, kuhu ta läheb," selgitas ta ja tõi välja, et kui ta vaatas "Ringvaate" stuudiot, siis talle tundus, et sinna sobiks kõige paremini valge ja sinine. "Mulle aga tundus, et kui ma hakkaksin siniseid kuule sinna sisse panema, siis ta joonistuks liiga selgelt välja, seega ma otsustasin puhta valge kasuks ja sümmeetriliselt, kuna teie stuudio on väga sümmeteeriliselt üles ehitatud."