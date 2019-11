Tartu Ülikoolis vilistlane Brigitte Susanne Hunt: kui mõtlen tagasi, siis mulle meenub õlle lõhn

Mart Juurele meenub esimese asjana seoses Tartu Ülikooliga hoopis lapsepõlv. "Ma mäletan, kuidas käisin koos vanematega Tartus ja kui keerasime Raekoja platsilt Ülikooli tänavale, ma olin maapoiss ja polnud näinud säravaid asju, ja siis seal ma nägin kõrguvat ülikooli peahoonet," ütles ta

"Minul seostub Tartu Ülikooliga see lõhn, mis peahoones oli," sõnas Andres Dvinjaninov ja rõhutas, et see oli fantastiline lõhn. "Seal oli mingisugune akadeemiline lõhn," meenutas ta, lisades, et kuigi teda tuntakse põhiliselt näitlejana, siis Tartus õppis ta majandusteaduskonnas. "Mind võeti lavakooli vastu, muidu ma oleksin Tartu ülikooli ära lõpetanud."

Karmen Joller kinnitas, et ta tahtis juba väga noorena arstiks saada, mistõttu nimetas ta esimest korda lapsena Tartu ülikooli nähes seda kohe ma "enda kooliks". "Isa ütles selle peale, et sa pead kõigepealt lasteaia ära lõpetama, 11 aastat pead käima keskkoolis ja siis võid siia tulla, kui sa ikka veel tahad."

Brigitte Susanne Hunt sõnas, et kui tema mõtleb tagasi ajale Tartu Ülikoolis, siis esimese asjana meenutab talle hoopis õlle lõhn. "Kohupiimakorbi lõhn ka, sest ajakirjandushoone asub Lossi tänaval ja seal on selline väike putka, kust ma alati pärast Priit Pulleritsu väga rasket loengut lubasin ühe kohupiimakorbi," meenutas ta.