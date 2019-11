Anu Aun: õige pea jõuab Hollandi kinolevisse "Eia jõulud Tondikakul" dubleeritud versioon

Aun Aun selgitas, et "Eia jõulud Tondikakul" on üle maailma erinevatel filmifestivalidel hästi vastu võetud. "Praegu on seljataga juba umbes 30 festivali ning osades riikides oleme käinud juba mitmel festivalil," ütles ta ja lisas, et õige pea läheb ta filmi esitlema ka Indiasse. "Endal hakkab ka imelik juba, sest varsti ei jõua neid maid enam kokku lugeda.

Samuti sõnas Aun, et kõik ootavad juba filmile järge. "See on üsna fenomenaalne nähtus, kuna meilt isegi paluti, et tooksime sel aastal "Eia jõulud Tondikakul" uuesti kinno tagasi," ütles ta ja mainis, et tuleval nädalavahetusel jõuavadki seetõttu kuus seanssi kinodesse. "Praegu ei ole veel jõudnud aga teist filmi tegema hakata, sest me kirjutasime praegu raamatut."

"Minu jaoks oli esimene kord ilukirjanduslikku teost kirjutada," sõnas režissöör ja nentis, et väga huvitav oli enda jaoks avastada, kui erinev on tegelikult stsenaariumi kirjutamine. "Raamatusse sain sisse panna ka mõned stseenid, mis tuli filmist välja lõigata, mõned olid isegi lemmikstseenid, mis jäid välja ainult selle pärast, et film pidi olema täpselt poolteist tundi pikk."

"Eia jõulud Tondikakul" režissöör paljastas ka, et Zagrebi filmifestivalil müüdi filmile 50 000 piletit. "Me ei saanud ka esialgu aru, kuidas see võimalik on, aga pärast selgus, et nendel olid erinevates linnades linastused ja see oli festivali kõige menukam film," mainis ta ja tõi välja, et õige pea jõuab ka filmi dubleeritud versioon Hollandi kinolevisse.

Eia osatäitja Paula Rits tõi välja, et isegi Hiinas võeti "Eia jõulud Tondikakul" hästi vastu. "Ma küll kartsin, et kuna publik on Eesti rahvast nii erinev, siis äkki neile ei meeldi, aga läks igati hästi peale" ütles ta ja lisas, et vahel tuntakse teda praegugi tänaval ära. "Eestlased muidugi midagi ei ütle, vaid lihtsalt sosistavad."