HALL ühendab jõud Gruusia klubiga Bassiani

Klubis HALL toimub 29. novembril pidu Together With Bassiani, mis toob Tallinnasse Gruusia klubi Bassiani DJ-d. Samuti tuleb näitamisele Naja Orashvili dokumentaalfilm "Dance or Die", mis käsitleb klubikultuuri kui võimalust võidelda vabaduse eest.

Endise jalgpallistaadioni alla rajatud Bassiani on klubi, mis on teinud Gruusiast techno-austajate uue lemmiksihtkoha. Konservatiivse kultuuriga Gruusias on Bassiani ja teiste sarnaste klubide avamine olnud sõõmuks värskeks õhuks, kus on oma koha leidnud vähemused ning kus hinnatakse eneseväljendust, arengut ja sotsiaalseid muutuseid.

Eelmise aasta maikuus korraldas politsei Bassiani ja Cafe Gallery klubides narkoreidi, sidudes neid narkosurmadega, mis tegelikult klubidega üldse seotud polnud ning vahistades sealhulgas ka alusetult Bassiani omanikud. Reidid ja säärane võimukasutus politsei poolt olid viimaseks piisaks liberaalse Gruusia pooldajate karikas, mida võim üldisi inimõigusi represseerivate tegevustega täitnud oli. Protestiks kogunesid tuhanded inimesed parlamendi ette techno-muusika saatel meelt avaldama, näitamaks üles tolerantsust ja poolehoidu progressiivsetele väärtustele.

Klubis HALL 29. novembril kell 22.00 tasuta näitamisele tulev "Dance or Die" on Bassiani ühe asutaja Naja Orashvili eksperimentaalne film, mis vaatlebki tantsimise poliitilist tähendust ning seda, kuidas klubid on sillutanud tee uue noortekultuuri sünniks Gruusias. Film vaatab tagasi Gruusia rahvatantsutraditsioonile, mis on ka Bassiani kontseptsiooni aluseks, ning jõuab tänapäeva kollektiivse tantsimiseni klubides ja vabaduse eest.

Pärast filmi alustab HALLis pidu, kus astuvad üles Bassiani ja selle geikultuurile keskendunud peo Horoom residendid ning kohaliku techno-skeene aktivistid Kancheli, Kvanchi ja NDRX. Neile sekundeerivad Tallinnas elav Gruusia DJ ning peosarja Dilation üks rajaja Nio ning HALLi resident Karl Erik Leik.

Klubis Bassiani on toimunud ka peosari Boiler Room. Vaata videost: