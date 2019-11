Produtsent Bert Prikenfeld avaldas projekti Bert On Beats uue albumi "Ten"

Bert On Beatsi album "Ten" tähistab kümnendi möödumist produtsendi ja mixija Bert Prikenfeldi tantsumuusika projekti Bert On Beats tegemistes.

Album on ühtlasi uue perioodi algus Bert On Beatsi helipildis. Kui varasemalt võis artisti loomingus kuulda mõjutusi rohkem nüüdisaja Aafrika ja Brasiilia elektroonilisest tänavamuusikast ning rütmidest, siis uus album on suuresti inspireeritud düstoopilistest filmimaastikest, postapokalüptikast, technost ja elektrost.

"Võib öelda, et olen selle albumi materjaliga tegelenud 3 aastat, katsetanud ja leidnud, leiutanud ja ehitanud, kõik saadud ideed lõhkunud, ning siis jälle taasavastanud," selgitas Prikenfeld ja tõdes, et kui nüüd kogu selle perioodi peale terve materjal kokku panna, siis saaks tegelikult lausa 4-5 albumit välja anda. "Ma otsustasin, et annan välja ainult kümme lugu, võttes välja jäänud lugudest endaga kaasa uued mõtted ja inspiratsiooni ning liikudes uues tempos edasi."

Samuti selgitas produtsent, et ta ei osanud eales arvata, et uue kõlapildi kujundamine nii kaua aega võtab. "Eks ta paljuski sellest tuleneb, et varasemalt olen ju rohkem viljelenud hip-hop'i, popmuusikat, trummi ja bassi ja muidu breakbeat'idel põhinevat loomingut, kus muusika jutustab oma mõjuva loo kiiremini, aga siin tuli mõõta hoopis teisiti ja pikemalt."

Albumil teevad kaasa erinevad külalisesinejad ja kaasprodutsendid: Artur Lääts, Shotman ehk Eero Muiste, kellega Bert on koostööd teinud juba milleeniumist saadik, ja ka mustkunstnik Charlekas, kellega koos on Bert mänginud muusikat nii 1990. aastate lõpu North Crew organiseeritud hip-hop pidudel kui ka Burning Manil Nevada kõrbes.

Kuula albumit: