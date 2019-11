ERR avab erisaadetega juubelit tähistava rahvusülikooli lugu

ETV "Terevisioon" tegi reede hommikul kummarduse rahvusülikooli sajanda sünnipäeva puhul ning otse-eetrisse jõudis saade sel korral Tartust. Pühapäeval kell 18.45 paneb punkti ka ETV saatesari "Rahvusülikooli sajand", mille viimases osas küsitakse, kuhu paigutub Tartu ülikool maailmakaardil ning kuidas sobivad omavahel kokku eestikeelse hariduse ja teaduse arendaja roll ja ülikool kui rahvusvaheline teadusasutus.

Sarnasel teema jätkab ETV2-s esmaspäeval, 2. detsembril "Plekktrumm", kui Joonas Hellerma külaliseks on Tartu ülikooli õppejõud, ajaloolane David Ilmar Beecher. Sada aasta pärast eestikeelse õppe algust Tartu ülikoolis on õhus mitmeid küsimusi eestikeelse kõrghariduse tulevikust. "Plekktrumm" küsib, milline on Tartu ülikooli roll eesti kultuuri hoidjana?

Ka Vikerraadio toob nädalavahetusel kuulajateni valiku saadetest, kus teemaks nii eestikeelne haridus, aga ka rahvusülikooli sajanda aastapäeva tähtsündmused.

Rahvusülikooli juubeli puhul tuleb 30. novembril Vanemuise kontserdimajas esmaettekandele Pärt Uusbergi suurvorm kooridele ja sümfooniaorkestrile "...ja tuulelaeval valgusest on aerud...", mida esitavad rahvusülikooli kollektiivid: Tartu ülikooli sümfooniaorkester, Tartu ülikooli akadeemiline naiskoor, Tartu ülikooli kammerkoor ja Tartu akadeemiline meeskoor. Laupäeval kell 12.05 annab Vikerraadio saates "Kajalood" Kaja Kärnerile intervjuu suurvormi autor, helilooja Pärt Uusberg.

Laupäevases ajaloosaates "Eesti lugu" räägib kell 13.05 Tartu ülikooli Eesti ajaloo lektor Janet Laidla naiste teekonnast akadeemilise kõrghariduse juurde Eesti rahvusülikoolis. Juttu on esimestest naistudengitest, esimestest naisõppejõududest ja esimesest naisprofessorist Alma Tomingast. "Eesti Vabariigi Tartu ülikooli esimese saja immatrikuleerunud tudengi hulgas domineerisid eestlased ja esimese saja hulgas oli 49 naist - 46 eestlannat ja üks sakslanna, üks poolatar ja üks juuditar," viitab Laidla.

Pühapäevane "Keelesaade" on 1. detsembril pühendatud emakeelsele teaduskeelele. Tartu ülikooli laineoptika professor akadeemik Peeter Saari räägib, miks on oluline teha ka reaalteadust eesti keeles. Peeter Saari: "Kõige sügavam ja tõhusam mõtlemine ja analüüsimisvõime käib ikkagi emakeeles, oma keeles teaduse viljelemine on oluliselt viljakam kui võõrkeeles."



Järgmise pühapäeva, 8. detsembri "Keelesaaates" räägib saatejuht Piret Kriivan Tartu Ülikoolis töötanud eesti keele teadlastest, kes on olnud sagedased esinejad ka raadios. Varamust kuuleb Paul Aristet, Huno Rätsepat, Arnold Kaske, Haldur Õimu jpt.

Kuidas Tartu ülikool ajaloo tuultes vastu peab ja kas meie Alma mater Tartuensis ikka on kõik need sada aastat rahvusülikool olnud? Koos arhiivilintide, dokumentide ja meenutustega kiikab Vikerraadio "Reporteritund" ülikooli igasse möödunud kümnendisse. Saate pani kokku Madis Hindre, abiks olid ülikooli raamatukogu ja muuseum, aga ka Tartu ülikooli emeriitprofessorid Marju Lauristin ja Jaak Aaviksoo. Kuulata saab siit.

Tartu ülikoolist ja emakeelsest haridusest on Vikerraadio arhiivis hulgaliselt saateid, mis tähtpäeva puhul taaskuulamist väärivad. Rahvusülikooli algusest on ajaloosaates "Eesti lugu" põnevalt rääkinud legendaarne õppejõud Helmut Piirimäe. Rahvusülikooli rajajale Peeter Põllule pühendatud saadet saab kuulata aga siit.