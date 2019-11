Aasta kodu perenaine: valasime ka vundamendi ise, sest nii hoiab palju raha kokku

"Ringvaate" reporter Hannes Hermaküla käis külas enda onupojal Marek Hermakülal ja tema abikaasa Merlynil, kes võitsid Aasta Kodu 2019 konkursi. Loost selgub nii see, kuidas nad oma kodu lahenduse peale tulid ning miks on kogu nende mööbel maapinnast küllalt kõrgel.

Perenaisel Merlyn Hermakülal oli uuele kodule kaks põhilist tingimust. "Ma tahtsin, et mul oleks nii pööning kui ka sahver," sõnas ta ja lisas, et sahvri ette soovis ta saada ka pisut koledat laudaust. "Sahver peab olema selleks, et sinna saab igasugu kola panna, mis kappidesse ei mahu, ja pööning sellepärast, et sinna saab panna kogutud mälestusi just nii, nagu Ameerika filmides tehakse."

Idee elutoa raamaturiiuli jaoks said nad küll sisustusajakirjast, kuid lõpliku toote tegid nad ise valmis. "Olgem ausad, päris selliseid A-klassi disainiasju endale osta ei jõua," selgitas perenaine ja mainis, et samas stiilis on nad teinud ka istumiseks mõeldud aknalaua ning diivanilaua. "Kuna meil on robottolmuimeja, siis selleks, et ta mahuks igal pool käima, on meil kõik asjad õhus."

"See maja on meie välja mõeldud," selgitas ta ja rõhutas, et kogu maja idee tuli ühest pildist. "Marek surfast internetis ja leidis pildi, kuidas üks mees ja naine tegid köögisaarekese taga süüa, kust oli näha, et nurga taga peaks olema ka elutuba, ainult selle pildi põhjal ta ütles, et tahab sellist kodu saada."

"Valasime ka vundamendi ise, sest nii hoiab päris palju raha kokku," rõhutas Hermaküla, lisas, et kuna nad on kogu elu väiksel pinnal elanud, siis tahtsid nad saada päris oma kodu. "Sellist kohta, kuhu saaks kõik sõbrad külla kutsuda."