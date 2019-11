Alvar Tiisler tööst spordikommentaatorina: sa ei tea kunagi ette, mis juhtuma hakkab

"Ringvaates" oli külas spordiuudiste toimetaja Alvar Tiisler, kes rääkis lähemalt spordikommentaatori tööst ja ka sellest, milline on kõige keerulisem ala, mida ta on pidanud kommenteerima.

Alvar Tiisler sõnas, et kuigi tal on õnnestunud kommenteerida suures osas klassikalisi alasid, siis küllalt keeruline on näiteks kommenteerida tennist. "Minu jaoks oli ta raske ala, sest ta pole oma olemuselt nii intensiivne, vaid pigem kirjeldav," ütles ta ja lisas, et spordikommentaaride koolkonnad on väga erinevad. "Kesk-Euroopas näiteks ei oodata emotsionaalset kommentaari, kuid Eestis just väga oodatakse."

Kommentaatoritöö juures on Tiisleri jaoks suurim hirm see, kas ta ise on ikkagi piisavalt hea ettevalmistuse teinud. "Mugavustsooni on väga lihtne tekitada, aga mulle meeldib rahulolu sellega, kui ma olen palju tööd teinud," ütles ta ja lisas, et ilmselt on spordikommentaatori töö ka üks ootamatumaid ameteid, mis võimalik. "Sa ei tea kunagi ette, mis juhtuma hakkab."

"Ringvaates" pandi ta ka proovile, kuna ta pidi kommenteerima kolme juhuslikult etteantud klippi: vibulaskmine, polo ja sünkroonujumine. Kuigi polo nägi ta saates esmakordselt, siis suutis ta siiski jooksvalt seda kommenteerida. "Ma küll hakkasin ühel hetkel mõtlema, kas seal üldse värav on, kuhu lüüakse."