Trad.Attack! jagab energiat uues muusikavideos "Pass-pass"

Kahe nädala eest uuelt albumilt esimese singli "Pass-pass" välja andnud Trad.Attack! sai valmis muusikavideo, mis on filmitud Põhjala tehases. Video on eellugu kevadisele 360-kraadise lavaproduktsiooniga suurkontserdile Saku Suurhallis.

"Tahtsime, et meie esimene uue plaadi muusikavideo annaks edasi energiat, mis täidab ruumi, kui oma muusikat esitame," kirjeldas Sandra Vabarna.

Jalmar Vabarna lisas, et iga uue looga tuleb bändil mitmeid erinevaid videomõtteid, kuid "Pass-pass" oli täpselt see lugu, mis annab edasi julgust teha oma asja täisgaasil. "Sõita läbi täkistustest nagu tank ning esitada endale alati uusi väljakutseid. Ikka edasi, ikka edasi, nagu see ütlus on," ütles Jalmar Vabarna.

"Uued visuaalid, uus hingamine, see kõik jõuab kindlasti ka meie tulevasele suurkontserdile Saku Suurhallis," lubas trummar Tõnu Tubli.

"Pass-pass" on esimene singel Trad.Attack!'i järgmisel kevadel ilmuvalt albumilt "Make your move". 23. mail annab bänd kontserdi Saku Suurhallis.

Trad.Attack!'i neljas täispikk album "Make Your Move" ilmub 17. aprillil 2020 koostöös plaadifirmaga Made In Baltics.